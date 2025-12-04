Basket femminile | è morta Mabel Bocchi leggenda senza tempo

Nel 1975 la FIBA l’aveva votata come miglior giocatrice al mondo. Di sicuro è stata la più grande giocatrice che l’Italia abbia mai avuto. Mabel Bocchi, a 72 anni, non c’è più, stroncata da un male che se l’è portata via in pochi mesi a San Nicola Arcella. Se ne va colei per cui il termine leggenda si può correttamente declinare, visto che ha trascinato un’intera generazione. Nata a Parma il 26 maggio 1953, deve il suo nome alle origini argentine da parte di madre (il nome completo era Liliana Mabel Gracielita, dove Gracielita era la sorella che non ha mai conosciuto perché morta un anno e mezzo prima). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: è morta Mabel Bocchi, leggenda senza tempo

