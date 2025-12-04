Basket B Nazionale il direttore Tassinari; Preferiamo attendere e capire se si aprono nuovi scenari Stessa Virtus contro Faenza | Stiamo lavorando sul mercato

A meno di clamorosi colpi di scena, domenica al PalaRuggi la Virtus, contro Faenza, scenderà in campo con gli stessi effettivi che hanno affrontato la Pielle Livorno. Non ci saranno uscite, ma nemmeno nuovi arrivi, anche se lo staff giallonero è molto attivo sul mercato estero, alla ricerca di un identikit idoneo. "Abbiamo due soli slot a disposizione e non possiamo sbagliarli – ribadisce il direttore operativo Ferruccio Tassinari –. Lo straniero al 99,9% non deve essere uno presente sul mercato italiano, ma al momento nessuno ci ha convinto. Preferiamo attendere e capire se si aprono nuovi scenari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

