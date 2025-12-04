Basket B Nazionale il direttore Tassinari; Preferiamo attendere e capire se si aprono nuovi scenari Stessa Virtus contro Faenza | Stiamo lavorando sul mercato
A meno di clamorosi colpi di scena, domenica al PalaRuggi la Virtus, contro Faenza, scenderà in campo con gli stessi effettivi che hanno affrontato la Pielle Livorno. Non ci saranno uscite, ma nemmeno nuovi arrivi, anche se lo staff giallonero è molto attivo sul mercato estero, alla ricerca di un identikit idoneo. "Abbiamo due soli slot a disposizione e non possiamo sbagliarli – ribadisce il direttore operativo Ferruccio Tassinari –. Lo straniero al 99,9% non deve essere uno presente sul mercato italiano, ma al momento nessuno ci ha convinto. Preferiamo attendere e capire se si aprono nuovi scenari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Ospite dell'Avellino Basket, Andrea Capobianco, coach della Nazionale Italiana Femminile di basket. Per lui una giornata a tinte biancoverdi per impartire lezioni e nozioni ai giovani lupacchiotti. - facebook.com Vai su Facebook
Basket B Nazionale, il direttore Tassinari; "Preferiamo attendere e capire se si aprono nuovi scenari». Stessa Virtus contro Faenza: "Stiamo lavorando sul mercato» - A meno di clamorosi colpi di scena, domenica al PalaRuggi la Virtus, contro Faenza, scenderà in campo con gli stessi ... Scrive sport.quotidiano.net
Basket B Nazionale. Chiusi si prepara per la sfida di Jesi di domenica alle 18 - L’Umana San Giobbe si sta preparando per la trasferta di Jesi, dove Chiusi sarà impegnata domenica alle 18, con ... Lo riporta lanazione.it
Domenica di riposo per il Fiorenzuola Bees: rinviata la gara con Capo d'Orlando - La Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica che la partita valida per il prossimo turno di campionato di Serie B Nazionale tra Infodrive Capo d’Orlando e Fiorenzuola Bees, inizialmente in programma nel ... Da sportpiacenza.it
Legnano Basket prima in solitaria in serie B Nazionale - Il Basket a Legnano sta portando attenzione, passione e soprattutto pubblico. sportlegnano.it scrive
Basket, Serie B Nazionale: la Virtus Roma 1960 batte Imola e vola in testa. Luiss, prima sconfitta in campionato - La Virtus Roma GVM 1960 è prima in classifica in Serie B Nazionale mentre arriva la prima sconfitta in campionato per la Luiss dopo otto vittorie consecutive. Riporta ilmessaggero.it
Basket, Serie B Nazionale: Capo d’Orlando vince contro Montecatini, è al secondo posto - Importante vittoria esterna per l'Infodrive Capo d'Orlando, che ha battuto 87- Segnala 98zero.com