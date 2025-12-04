BasicNet Conquista il Mare | Dopo Woolrich Arriva Sundek
BasicNet, il gruppo torinese proprietario di marchi iconici come Kappa, Superga, K-Way e Sebago, ha annunciato l’acquisizione del brand di beachwear Sundek, storica icona californiana nata nel 1958, insieme al 100% della società Kickoff che ne gestisce i diritti. Questa mossa strategica, chiusa a pochi giorni dal takeover di Woolrich, arricchisce il portafoglio del gruppo . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Argomenti simili trattati di recente
BasicNet compra i costumi Sundek per 33,5 milioni: un altro marchio dopo i piumini Woolrich - Il gruppo della famiglia Boglione chiude la seconda acquisizione in poche settimane e punta sul marchio della «cultura surf» ... Si legge su msn.com
BasicNet conquista Woolrich Europe. Verserà 40 milioni di cui 12 in azioni - Il gruppo guidato dai fratelli Lorenzo e Alessandro Boglione valuta il brand 90 milioni e verserà 40 milioni complessivi di cui 12 in azioni. Lo riporta milanofinanza.it