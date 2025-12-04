Base militare rafforzata contro attacchi missilistici cinesi | cosa c' è dietro la mossa degli Usa

Lavori in corso, in Giappone, per rafforzare la base aerea di Kadena, un'importante struttura utilizzata dagli Stati Uniti per proiettare la loro potenza aerea nell'Asia-Pacifico. Da tempo il sito ha infatti iniziato a prepararsi in vista di una possibile minaccia missilistica cinese, addestrandosi a riparare rapidamente l'aeroporto locale. Situata a circa 370 miglia di distanza da Taiwan, questa base aerea statunitense, situata sull'isola nipponica di Okinawa, è la più vicina all'isola contesa. Oltre a ospitare una presenza di caccia a rotazione, la struttura funge da hub operativo per le flotte di droni dell' Aeronautica Militare, del Corpo dei Marines e della Marina Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Base militare rafforzata contro attacchi missilistici cinesi": cosa c'è dietro la mossa degli Usa

