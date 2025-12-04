Bari vecchia in lutto | addio a Vittoria Grimaldi ' signora delle orecchiette'

Baritoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari vecchia è in lutto per la scomparsa di Vittoria Grimaldi, storica ‘signora delle orecchiette’ diventata virale anche attraverso numerosi video sui social. Aveva 90 anni ed era uno dei volti più celebri dell'Arco Basso, la stradina dove stazionano i banchi per la produzione della pasta fresca. 🔗 Leggi su Baritoday.it

