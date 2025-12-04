Bari un patto condiviso per ripensare l’educazione da 0 a 6 anni
Nel capoluogo pugliese sta prendendo forma un nuovo patto educativo per la prima infanzia, costruito passo dopo passo insieme a scuole, servizi, famiglie e istituzioni. Il percorso degli Stati Generali dell’Infanzia Zerosei punta a un Documento programmatico condiviso, pensato per incidere concretamente sulla vita quotidiana dei bambini e di chi se ne prende cura. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
La Visione di Leccese e Vasile Ridisegna la Mobilità Regionale https://www.corrierepl.it/2025/12/02/la-visione-di-leccese-e-vasile-ridisegna-la-mobilita-regionale/ Bari si prepara al Turismo Invernale: Firmato il Patto di Sviluppo tra Comune e Aeroporti di Pugli - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro delle Infrastrutture guarda solo al Sud: “Acceleriamo i lavori sulla Roma–Napoli–Bari”. Continua qui facebook.com/share/p/17i3nD… PER IL NORD, NOI #tagada #piazzapulita #lariachetira #dimartedì Vai su X
Bari, “Cittadini per il Clima - Il ruolo degli Ambasciatori del Patto Europeo per il Clima” - Venerdì 4 aprile nella Sala Consiliare di Palazzo di Città a Bari, l’iniziativa nazionale dal titolo “Cittadini per il Clima - Segnala affaritaliani.it
Patto Europeo per il Clima: da Bruxelles a Bari, un'onda verde che unisce l’Europa - ” svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 marzo, il Patto Europeo per il Clima sceglie la Puglia, per il suo prossimo appuntamento. Da affaritaliani.it