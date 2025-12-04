Bari | sequestrate più di tre tonnellate di olio Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri del II Gruppo Bari, unitamente ad ispettori ICQRF Puglia e Basilicata ed ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, quotidianamente impegnati nel dispositivo di contrasto ai traffici illeciti nel porto cittadino, hanno sottoposto a sequestro oltre 3 tonnellate di olio extravergine d’oliva privo di indicazione obbligatoria di origine del prodotto. L’attenta e congiunta analisi dei rischi sui flussi commerciali e sulla merce in entrata nel territorio nazionale, nonché l’intensificazione delle ordinarie attività ispettive, hanno permesso di intercettare l’ingente quantitativo di olio, presumibilmente di origine greca. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
