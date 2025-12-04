bari piange vittoria grimaldi la signora delle orecchiette con la pressione a 180

Vittoria Grimaldi, una delle storiche signore delle orecchiette che ha reso celebre l’Arco Basso di Bari Vecchia in tutto il mondo è morta all’età di 90 anni. Era era uno dei volti più conosciuti e virali di quella stradina dove ogni giorno si produce la pasta fresca artigianale, diventata un’attrazione turistica e un simbolo dell’identità gastronomica barese. Come scrive Telebari, la signora Vittoria viveva proprio di fronte a Nunzia Caputo, l’altra celebre signora delle orecchiette che ha contribuito a portare nel mondo la tradizione degli strascinati baresi. Ma anche Vittoria era riuscita a conquistare una visibilità notevole, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno social grazie alla sua simpatia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

