Barbie contro la violenza di genere Al via Le Donne-500 Fashion Dolls
Nuovo capitolo dell’impegno di Arcore contro la violenza di genere. Domani prende il via un’iniziativa che arriverà al cuore del pubblico: “ Le Donne – 500 Fashion Barbie Dolls “, la bambola più famosa racconta la femminilità contemporanea fra abiti e scenografie che indagano tutte le identità delle donne di oggi. "Un appuntamento unico fra sogno e realtà – dice il sindaco Maurizio Bono – è l’evento di punta del mese dedicato a combattere il fenomeno terribile dei maltrattamenti e quello tragico dei femminicidi". "Un modo per dire con chiarezza mai più violenza e allo stesso tempo riconoscere e valorizzare il ruolo, la libertà, la forza e i talenti delle donne oggi", sottolinea il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
