All’indomani della notizia sui rincari, lo sfogo dei tartassati è un pungolo nel fianco dell’amministrazione comunale, contestata per aver approvato un 17% di aumento riguardo all’occupazione del suolo pubblico. "A forza di rincari, quanto dovrei far pagare un caffé?". Patrizio Borchia, titolare di Harnold’s, locale iconico del centro storico, abbandona, per un attimo il suo proverbiale aplomb e si sfoga: "E’ un aumento che non ci voleva – osserva – perché già siamo stati caricati di grosse spese per il rinnovo degli arredi esterni che sono stati a nostro carico". Borchia indica il suo nuovo dehor da 40 metri quadrati che si trova in piazzale Lazzarini: "Sa quanto mi è costato adeguare al regolamento comunale quel piccolo arredo lì fuori? Tra tavolini, seggiole, progettazione, materiali e caratteristiche obbligate c’è costato sui 45mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bar e dehor, lo sfogo dei tartassati: "Quanto dovrò far pagare il caffè?"