Sembra essere tornata in azione la banda di ladri che si sposta a bordo di una Bmw, con targa che inizia con DX, che potrebbe essere oggetto di furto, ma usata da malviventi che stanno operando in particolare tra la Pianura e la Bassa Reggiana per colpire abitazione da svaligiare. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli avvistamenti, con qualche cittadino che è pure riuscito a fotografare la vettura in fuga, dopo l’ennesima intrusione nelle proprietà altrui. L’altra sera si è verificato un nuovo blitz nella zona di via Manzoni, dove i ladri hanno puntato una villetta a schiera a Correggio. L’azione poco dopo le 18, confermando un trand noto, che prevede i blitz dei soliti ignoti dopo il tramonto e prima dell’orario di cena, quando i proprietari delle abitazioni sono ancora fuori per lavoro oppure per compere e commissioni varie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Banda ‘della Bmw’, il mistero s’infittisce. Scia di furti e diversi avvistamenti nella Bassa