Banda ‘della Bmw’ il mistero s’infittisce Scia di furti e diversi avvistamenti nella Bassa
Sembra essere tornata in azione la banda di ladri che si sposta a bordo di una Bmw, con targa che inizia con DX, che potrebbe essere oggetto di furto, ma usata da malviventi che stanno operando in particolare tra la Pianura e la Bassa Reggiana per colpire abitazione da svaligiare. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli avvistamenti, con qualche cittadino che è pure riuscito a fotografare la vettura in fuga, dopo l’ennesima intrusione nelle proprietà altrui. L’altra sera si è verificato un nuovo blitz nella zona di via Manzoni, dove i ladri hanno puntato una villetta a schiera a Correggio. L’azione poco dopo le 18, confermando un trand noto, che prevede i blitz dei soliti ignoti dopo il tramonto e prima dell’orario di cena, quando i proprietari delle abitazioni sono ancora fuori per lavoro oppure per compere e commissioni varie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
VISIONI A 33 GIRI Alla riscoperta del mistero Propaganda (Band) nella più completa celebrazione mai dedicata a "A Secret Wish", uno dei grandi classici synth-pop degli anni 80 - facebook.com Vai su Facebook
Banda della Uno Bianca, 30 anni fa l'arresto di Roberto Savi. In un video il mistero dell'auto dalla «targa sporca» - Trent’anni fa, nella notte fra il 21 e il 22 novembre del 1994, venne fermato nella Questura di Bologna dai suoi colleghi Roberto Savi, uno dei componenti della Uno Bianca, e poi, dopo la ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it