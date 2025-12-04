Bambini adescati da una setta orrore totale | cosa gli hanno fatto fare La polizia smantella tutto
Una recente e sconvolgente operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un gruppo criminale accusato di aver orchestrato una vasta rete di abusi e manipolazione, utilizzando le piattaforme digitali più popolari per avvicinare le loro vittime. Le indagini, condotte con la massima urgenza e riservatezza, hanno svelato un meccanismo inquietante che sfruttava la vulnerabilità dei minori in ambienti virtuali, trasformando quelli che apparivano come semplici spazi di gioco e interazione in vere e proprie trappole. La gravità delle accuse è eccezionale, puntando i riflettori sulla necessità di un maggiore controllo e consapevolezza sui pericoli che si annidano in Rete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Bambini adescati online da una setta, costretti a compiere atti sessuali (filmati) e spinti al suicidio: in trappola grazue ai dei giochi online - Greggy's Cult è una setta che ha adescato online dei bambini tra gli 11 e i 15 anni, costringendoli a compiere atti sessuali macabri davanti le telecamere, per poi manipolarli ... Lo riporta msn.com