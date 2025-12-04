Balotelli estinto reato di guida in stato di ebbrezza | il gesto del campione è da applausi

Un percorso legale finisce, un impegno sociale continua. Dentro spogliatoi senza telecamere, la scelta più semplice diventa anche la più impegnativa (Ansa Foto) – SerieAnews Ci sono storie che iniziano lontano dai riflettori. Un campo di calcetto spoglio. Poche panche. Voci di bambini che si accendono quando arriva un adulto disposto a fermarsi, spiegare, ascoltare. Qui la fama non serve. Conta solo chi ti sta davanti e il tempo che decidi di dedicargli. La giustizia a volte assomiglia a questo. Non solo sanzione, ma percorso. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Balotelli, estinto reato di guida in stato di ebbrezza: il gesto del campione è da applausi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si è concluso con la formula del reato estinto il processo che vedeva protagonista Mario Balotelli per guida in stato d'ebbrezza: cosa significa - facebook.com Vai su Facebook

Mario Balotelli e il volontariato con i bambini a insegnare il rispetto per le regole: così ha estinto il reato per guida in stato d’ebbrezza Vai su X

Mario Balotelli, processo per guida in stato d'ebbrezza concluso col "reato estinto": cosa significa - Si è concluso con la formula del reato estinto il processo a carico del calciatore Mario Balotelli per guida in stato d'ebbrezza: cosa significa. Si legge su virgilio.it

Mario Balotelli, estinto il reato per guida in stato di ebbrezza: ha fatto volontariato con i bambini e vuole continuare a farlo - Nella scorsa stagione ha militato nel Genoa, dove però ha trovato pochissimo spazio, finendo praticamente fuori rosa nel ... Lo riporta rtl.it

Guida in stato di ebbrezza per Balotelli: reato estinto. Ma Mario continua il volontariato coi bambini - Il calciatore ha fatto volontariato con i bambini per il suo percorso di messa alla prova: ha deciso di continuare a farlo ... Come scrive msn.com

Balotelli, estinto il reato: chiuso il caso guida in stato d’ebbrezza - Il 35enne calciatore, attualmente in cerca di una maglia, era finito nei guai per l’uscita di strada che nell’autunno del 2023. Secondo giornaledibrescia.it

Balotelli e guida in stato di ebbrezza, com’è finita? Può tornare a guidare - Il caso Balotelli per guida in stato di ebbrezza si chiude: reato estinto dopo la messa alla prova e mesi di volontariato. Segnala virgilio.it

Si rifiutò di sottoporsi all’alcoltest: per Mario Balotelli si estingue il reato di guida in stato di ebbrezza - Si chiude il fascicolo sul procedimento penale nei confronti di Balotelli, coinvolto in un incidente nel 2023, dove si rifiutò di sottoporsi all'alcoltest ... Scrive fanpage.it