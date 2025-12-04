Ballando con le Stelle torna Francesca Fialdini | c’è l’ok dei medici e la data del rientro

Francesca Fialdini è pronta a tornare là dove ha lasciato un vuoto evidente: sulla pista di Ballando con le Stelle. Dopo una pausa forzata causata da un infortunio che le ha procurato un problema al piede e quattro microfratture scomposte alle costole, la conduttrice ha annunciato il suo rientro in gara. E lo ha fatto con il sorriso, quello di chi non vede l’ora di riprendersi il proprio posto. Francesca Fialdini torna a Ballando con le Stelle. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso i social: su Instagram Francesca Fialdini è apparsa accanto al suo maestro, Giovanni Pernice. “Siamo tornati, stiamo ballando”, ha fatto sapere, con quella spontaneità che l’ha resa una delle favorite del pubblico fin dalla prima puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ballando con le Stelle, torna Francesca Fialdini: c’è l’ok dei medici e la data del rientro

