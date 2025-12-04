Ballando con le Stelle Francesca Fialdini rientra in gara | C' è l' ok dei medici

La conduttrice aveva lasciato il programma per una dolorosa frattura alle costole. Ora arriva la conferma: sarà negli spareggi. Un rientro che cambia le sorti della competizione. Su RaiPlay è uscita una nuova puntata di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle, in cui Milly Carlucci - insieme agli autori del programma del sabato sera - chiacchiera con i protagonisti del dancing show, tra retroscena, aggiornamenti e curiosità dal backstage. Questa settimana tra gli ospiti ci sono stati anche Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, una delle coppie più attese della stagione, fermi ai box dopo l'infortunio della conduttrice di Da noi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini rientra in gara: "C'è l'ok dei medici"

