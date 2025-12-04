Ballando Barbara D’Urso ci sarà sabato dopo lo stop? Arriva il referto medico

Dubbi sulla presenza di Barbara D’Urso nella prossima puntata di Ballando con le stelle 2025: come sta fisicamente la conduttrice. Problema fisico per Barbara D’Urso che rischia di arrivare con i cerotti all’ultima puntata di Ballando con le stelle 2025. La conduttrice, dopo aver conquistato la semifinale con Pasquale La Rocca, è alle prese con un problema fisico con cui convive da diversi giorni e che ora le sta creando problemi sempre più grandi. (Fonte Instagram @barbaracarmelitadurso) – L’opinionista.it Tra un allenamento e l’altro, Barbara D’Urso si è fatta male ad una spalla come ha svelato lei durante i quarti di finale a cui è riuscita a partecipare esibendosi senza problemi grazie all’assunzione di cortisone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

