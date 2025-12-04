Ball X Pit raggiunge 1 milione di copie vendute sono in arrivo tre aggiornamenti gratuiti

Ball X Pit, il roguelite d’azione firmato Kenny Sun e pubblicato da Devolver Digital, ha raggiunto un traguardo importante: 1.000.000 di copie vendute. Un risultato impressionante considerando che a fine ottobre il gioco aveva totalizzato “solo” 400.000 unità, segno di una crescita esplosiva nelle ultime settimane. Il titolo, disponibile su Nintendo Switch, Switch 2, PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, è presente anche su Xbox Game Pass, sebbene gli utenti del servizio non vengano conteggiati nelle vendite tradizionali. Per celebrare il successo, Devolver Digital ha annunciato che nel 2026 arriveranno tre aggiornamenti gratuiti, ognuno ricco di nuovi contenuti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ball X Pit raggiunge 1 milione di copie vendute, sono in arrivo tre aggiornamenti gratuiti

