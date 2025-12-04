Badminton Italia femminile rimontata e battuta dalla Spagna nelle qualificazioni agli Europei

L’ Italia femminile cede alla Spagna per 2-3 nella seconda giornata del Gruppo 5 delle qualificazioni agli Europei a squadre 2026 di badminton, in corso a Tallinn, in Estonia: le iberiche agganciano in testa alla classifica le azzurre e le padrone di casa estoni, le quali devono ancora giocare il secondo match contro i Paesi Bassi. Nei tre singolari la Spagna conquista il primo punto del tie con il successo di Clara Azurmendi su Yasmine Hamza per 21-13 16-21 21-6, ma l’Italia ribalta la contesa prima pareggiando i conti con Gianna Stiglich, che supera Cristina Teruel per 21-16 21-19, e poi firmando il sorpasso con Emma Piccinin, vittoriosa su Laura Alvarez per 21-10 21-13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, Italia femminile rimontata e battuta dalla Spagna nelle qualificazioni agli Europei

