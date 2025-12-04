Bacia una studentessa minorenne e accarezza un’altra ragazza a scuola | bidello di Torino condannato per violenza sessuale
Due anni di carcere e obbligo di frequentare corsi di recupero e rieducazione sulla violenza di genere. Prevede questo la condanna a un bidello di Torino stabilita nei giorni scorsi dalla giudice Gloria Biale. La pena è sospesa con la condizionale e tiene conto della riduzione di un terzo per chi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
