Baby gang e responsabilità penale | la proposta di Marta Fascina Forza Italia riaccende il dibattito sull’imputabilità a 13 anni

La questione dei reati commessi da giovanissimi torna al centro del dibattito politico e sociale dopo l’iniziativa presentata dalla deputata Marta Fascina, che propone di abbassare l’età di imputabilità penale da 14 a 13 anni. Una misura che, nelle intenzioni della parlamentare, mira a colmare un vuoto normativo che rischierebbe di lasciare senza conseguenze una . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Baby gang e responsabilità penale: la proposta di Marta Fascina (Forza Italia) riaccende il dibattito sull’imputabilità a 13 anni

