Babbo Natale arriva sul trattore con un messaggio di speranza

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pro Loco Aisém, in collaborazione con il consorzio Orto di Pascoli, realizzerà anche quest’anno una serie di iniziative natalizie. Tra i progetti in partenza c’è #unalucedisperanza: nelle serate del 21, 22, 23 e 24 dicembre, dalle 17 alle 21.30, lungo le strade di San Mauro e dell’Unione Rubicone e Mare circoleranno trattori illuminati con Babbo Natale sulla sua slitta, per portare un messaggio di speranza e vicinanza. Slitta, renna e costume di Babbo Natale sono stati realizzati artigianalmente dai soci della Pro Loco Aisém con materiali di recupero, mentre i mezzi agricoli saranno forniti dal Consorzio Orto di Pascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

