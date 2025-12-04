Babbo Natale arriva sul trattore con un messaggio di speranza

La Pro Loco Aisém, in collaborazione con il consorzio Orto di Pascoli, realizzerà anche quest’anno una serie di iniziative natalizie. Tra i progetti in partenza c’è #unalucedisperanza: nelle serate del 21, 22, 23 e 24 dicembre, dalle 17 alle 21.30, lungo le strade di San Mauro e dell’Unione Rubicone e Mare circoleranno trattori illuminati con Babbo Natale sulla sua slitta, per portare un messaggio di speranza e vicinanza. Slitta, renna e costume di Babbo Natale sono stati realizzati artigianalmente dai soci della Pro Loco Aisém con materiali di recupero, mentre i mezzi agricoli saranno forniti dal Consorzio Orto di Pascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Babbo Natale arriva sul trattore con un messaggio di speranza

