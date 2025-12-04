Azienda trasferita in Africa per sfuggire ai creditori ma per la giustizia è una scatola vuota | condannati
Un mossa per sfuggire ai creditori. Per i giudici della Cassazione il trasferimento della sede sociale all’estero, sarebbe in realtà una mossa fittizia per sfuggire alla giustizia italiana e non mette al riparo dal fallimento dichiarato in Italia.La vicenda ruota attorno a una società attiva nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
