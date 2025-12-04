Azienda trasferita in Africa per sfuggire ai creditori ma per la giustizia è una scatola vuota | condannati

Perugiatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mossa per sfuggire ai creditori. Per i giudici della Cassazione il trasferimento della sede sociale all’estero, sarebbe in realtà una mossa fittizia per sfuggire alla giustizia italiana e non mette al riparo dal fallimento dichiarato in Italia.La vicenda ruota attorno a una società attiva nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

azienda trasferita in africa per sfuggire ai creditori ma per la giustizia 232 una scatola vuota condannati

© Perugiatoday.it - Azienda trasferita in Africa per sfuggire ai creditori, ma per la giustizia è una scatola vuota: condannati

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Azienda Trasferita Africa Sfuggire