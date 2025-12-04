Avviso pubblico | due gli immobili interessati
Arezzo, 4 dicembre 2025 – Sono due gli immobili di proprietà che il Comune di Arezzo intende affidare in concessione gratuita per la realizzazione, da parte dei futuri gestori, di progetti d’interesse generale. Tutte le informazioni sono su https:www.comune.arezzo.itnode23931 Gli edifici si trovano a Frassineto e Battifolle, la durata della concessione è di sei anni rinnovabili una volta. Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Comune un plico con le caratteristiche specificate nell’avviso entro il termine perentorio delle 12:00 di martedì 30 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
