Avvelenamento al Novichok Londra accusa Putin | Moralmente responsabile della morte di Dawn Sturgess

Il presidente Vladimir Putin è "moralmente responsabile" per la morte di Dawn Sturgess, la donna 44enne unica vittima nella vicenda dell’attacco chimico avvenuto nella città di Salisbury nel marzo 2018 - secondo Londra con l’agente nervino Novichok - in cui venne preso di mira l’ex agente transfuga russo Sergei Skripal, già ufficiale del Gru, l’agenzia di intelligence militare di Mosca,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Avvelenamento al Novichok, Londra accusa Putin: “Moralmente responsabile” della morte di Dawn Sturgess

Scopri altri approfondimenti

Donna uccisa dal Novichok in Gran Bretagna, 'il responsabile è Putin' - Il presidente Vladimir Putin è "moralmente responsabile" per la morte di Dawn Sturgess, la donna 44enne unica vittima nella vicenda dell'attacco chimico avvenuto nella città di Salisbury nel marzo 201 ... Da ansa.it

Caso Skripal, Regno Unito: “Putin responsabile dell’avvelenamento con Novichok di Dawn Sturgess” - Il Regno Unito ha sanzionato l'agenzia di intelligence russa GRU e convocato l'ambasciatore di Mosca dopo che un'indagine ha concluso che il presidente russo ... Scrive msn.com

Attacco col Novichok, "Putin responsabile". Londra convoca l'ambasciatore russo - Starmer: 'Il caso ci ricorda il disprezzo per le vite innocenti del Cremlino' (ANSA) ... Si legge su ansa.it