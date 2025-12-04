Avowed | la roadmap ufficiale svela i grandi aggiornamenti dell’Anniversary Update 2026
Obsidian Entertainment ha pubblicato la roadmap completa degli aggiornamenti previsti per Avowed, offrendo finalmente una panoramica chiara sul supporto post lancio. Il gioco riceverà numerosi miglioramenti strutturali, nuove funzionalità e contenuti aggiuntivi che accompagneranno i giocatori fino al grande aggiornamento celebrativo del 2026. Si tratta di un percorso ambizioso, costruito per espandere progressivamente l’esperienza e renderla più ricca sotto ogni punto di vista. Obsidian descrive l’ Anniversary Update come l’espansione più imponente dell’intera roadmap. I dettagli sono volutamente mantenuti sul vago, lasciando intendere che ci saranno sorprese non ancora annunciate e forse nuove attività di gioco non immediatamente riconducibili ai contenuti tradizionali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
