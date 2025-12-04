Obsidian Entertainment ha pubblicato la roadmap completa degli aggiornamenti previsti per Avowed, offrendo finalmente una panoramica chiara sul supporto post lancio. Il gioco riceverà numerosi miglioramenti strutturali, nuove funzionalità e contenuti aggiuntivi che accompagneranno i giocatori fino al grande aggiornamento celebrativo del 2026. Si tratta di un percorso ambizioso, costruito per espandere progressivamente l’esperienza e renderla più ricca sotto ogni punto di vista. Obsidian descrive l’ Anniversary Update come l’espansione più imponente dell’intera roadmap. I dettagli sono volutamente mantenuti sul vago, lasciando intendere che ci saranno sorprese non ancora annunciate e forse nuove attività di gioco non immediatamente riconducibili ai contenuti tradizionali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Avowed: la roadmap ufficiale svela i grandi aggiornamenti dell’Anniversary Update 2026