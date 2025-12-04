Aviaria | in Europa maggiori rischi per l’uomo

L'Ecdc ha pubblicato una guida per aiutare i Paesi europei a individuare le risposte più adatte

Ci risiamo: è di nuovo allarme aviaria. Ogni giorno che passa ci sono sempre più focolai di influenza aviaria negli allevamenti intensivi in tutta Europa — anche l'Italia ne sta segnalando sempre di più. E le conseguenze? Abbattimento di tantissimi animali e sol - facebook.com Vai su Facebook

“Impennata nel rilevamento dei casi di influenza aviaria in Europa”. Lo rileva l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), sottolineando che è “imperativo rafforzare la sorveglianza e applicare stringenti misure di biosicurezza”. Vai su X

Influenza aviaria, alert Ecdc: «In Europa epidemie senza precedenti, più rischi per l'uomo» - «Questo autunno l'Europa ha registrato un forte aumento dei casi di influenza aviaria A/H5N1 negli uccelli selvatici e nel pollame. Segnala msn.com

Aviaria, l'alert: «Epidemie senza precedenti negli uccelli e più rischi per l'uomo». Lo scenario in Europa - Questo autunno l'Europa ha registrato un forte aumento dei casi di influenza aviaria A/H5N1 negli uccelli selvatici e nel pollame. Da msn.com

Influenza aviaria, la scoperta che fa paura: «Questi virus resistono alla febbre». Il rischio pandemia e i focolai in Europa - L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) segnala un livello ... Secondo leggo.it

Aviaria, Europa in allerta: “Casi in aumento”. In Italia il più colpito è il Nord-est - Registrati il quadruplo dei casi rispetto all’anno scorso negli uccelli. repubblica.it scrive

In vista delle prossime influenze stagionali, ci sono segnali epidemiologici che vi preoccupano di più rispetto allo scorso anno e come si sta preparando Ceva? - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - lastampa.it scrive

Influenza aviaria, record di casi in Europa. Gli allevatori italiani: focolai sotto controllo - Efsa: i casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici non sono stati mai così alti. Riporta ilsole24ore.com