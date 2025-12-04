Aviaria Bassetti | Sarà prossima pandemia si tratta solo di stabilire quando accadrà

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - "Il mondo scientifico non ha nessun dubbio che l'aviaria sarà la prossima pandemia, si tratta solo di stabilire quando". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, commentando l'alert d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Aviaria, Bassetti: "Sarà prossima pandemia, si tratta solo di stabilire quando accadrà"

