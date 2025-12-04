Aveta M5S | Subito un piano straordinario sanitario e ambientale nel Casertano no a nuovi impianti
Tempo di lettura: 2 minuti “Un piano straordinario per l’Agro Caleno e per l’intera provincia di Caserta per ottenere bonifiche immediate e bloccare la realizzazione di nuovi impianti inquinanti e pericolosi”. Lo ha affermato il neo consigliere regionale Raffaele Aveta, eletto con il Movimento 5 Stelle, a margine di un’assemblea tenutasi a Bellona a cura del comitato BastaImpianti, nel corso della quale è stata annunciata la mobilitazione del 13 dicembre, con un grande corteo popolare a Vitulazio. “Il comitato – ha spiegato Aveta – chiede la convocazione di un tavolo permanente con il presidente Fico e mi farò promotore di questo appuntamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Se avete visto quest’uomo avvertite subito le forze dell’ordine. Nazif Muslija è ricercato dopo che la moglie Sadjide è stata trovata morta in provincia di #Ancona. L’uomo era è uscito dal carcere a luglio, dopo aver patteggiato la pena per violenze e maltrattame - facebook.com Vai su Facebook
Piano per il riarmo Ue, governo diviso: Fdi a favore con Fi, ma Lega contraria. Pd si spacca: 10 sì e 11 astenuti. No di M5s e Avs - Il voto dell’Eurocamera sul piano di riarmo della commissione Ue si è rivelato un banco di prova per gli equilibri interni di maggioranza e opposizione in Italia. Segnala ilfattoquotidiano.it