Tempo di lettura: 2 minuti “Un piano straordinario per l’Agro Caleno e per l’intera provincia di Caserta per ottenere bonifiche immediate e bloccare la realizzazione di nuovi impianti inquinanti e pericolosi”. Lo ha affermato il neo consigliere regionale Raffaele Aveta, eletto con il Movimento 5 Stelle, a margine di un’assemblea tenutasi a Bellona a cura del comitato BastaImpianti, nel corso della quale è stata annunciata la mobilitazione del 13 dicembre, con un grande corteo popolare a Vitulazio. “Il comitato – ha spiegato Aveta – chiede la convocazione di un tavolo permanente con il presidente Fico e mi farò promotore di questo appuntamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aveta (M5S): “Subito un piano straordinario sanitario e ambientale nel Casertano, no a nuovi impianti”