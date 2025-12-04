Avemmaria intervista esclusiva a Fortunato Cerlino Salvatore Esposito e Mario Di Leva

Superguidatv.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un debutto alla regia sorprendente e carico di intensità quello di Fortunato Cerlino con  Avemmaria, presentato nella sezione Zibaldone della 43ª edizione del Torino Film Festival. Ispirato al suo  libro   Se vuoi vivere felice  e realizzato da  Ventottodieci  Produzioni, il film prende le mosse da vicende personali, ma pone al centro il peso dei desideri e la difficoltà di trasformarli in realtà. Il giovane Felice, interpretato da Mario Di Leva, tenta di liberarsi dal destino che lo circonda coltivando l’ambizione di cantare, sostenuto dagli insegnamenti della maestra Giulia. Nel quartiere di Pianura, però, la sua famiglia affronta la miseria e un clima segnato da brutalità e morte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

