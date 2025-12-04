Avellino autorevole | Fortitudo Bologna battuta 85-62
Tempo di lettura: 2 minuti Prova convincente dell’ Unicusano Avellino Basket, che al PalaDelMauro supera nettamente la Fortitudo Bologna con il punteggio di 85-62, confermando i segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite. La formazione di Gennaro Di Carlo impone ritmo, intensità e ordine, gestendo la partita con maturità e trovando continuità offensiva grazie a un collettivo sempre più rodato. Nel dopogara il tecnico biancoverde ha sottolineato l’importanza della continuità: “Abbiamo provato a dare seguito alla prestazione di Pistoia. Non era semplice mettere la prua nella direzione corretta, ma questa squadra ora sta andando verso la rotta giusta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Telenostra Avellino. . Telegiornale - Edizione delle 20.30 - In tv seguici su Telenostra Canale 119 - facebook.com Vai su Facebook
Gioco corale e difesa granitica: Avellino travolge la Fortitudo al Del Mauro - Terza vittoria consecutiva per l'Unicusano Avellino Basket, che questa sera, sui legni del PalaDelMauro, ha regolato la Fortitudo Bologna col punteggio ... Lo riporta basketinside.com
Mercoledì nerissimo per la Fortitudo: ko pesante ad Avellino - La formazione di coach Attilio Caja trova la sconfitta sul campo degli irpini per 85- Come scrive ilrestodelcarlino.it
Fortitudo, notte da lupi contro Avellino: i biancoblù crollano già nel primo tempo e finisce 85-62 - Flats Service strapazzata per quasi tutta la partita, prima travolta in difesa, poi controllata. Si legge su corrieredibologna.corriere.it
L'Unicusano Avellino Basket ospita la Fortitudo: al DelMauro è big match - Il recupero della quindicesima giornata di campionato vede l'Unicusano Avellino Basket ospitare la Fortitudo Bologna di coach Attilio Caja ... Secondo msn.com
Spostata la gara tra Avellino e Fortitudo Bologna - L'Unicusano Avellino Basket comunica che il match contro la Flats Service Fortitudo Bologna, valido per la quindicesima giornata di andata, si giocherà ... Secondo basketinside.com
Unicusano Avellino Basket, via alla prevendita per il match contro la Flats Service Fortitudo Bologna - I ticket potranno essere acquistati da oggi sulla piattaforma online www. Riporta msn.com