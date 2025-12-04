Tempo di lettura: 2 minuti Prova convincente dell’ Unicusano Avellino Basket, che al PalaDelMauro supera nettamente la Fortitudo Bologna con il punteggio di 85-62, confermando i segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite. La formazione di Gennaro Di Carlo impone ritmo, intensità e ordine, gestendo la partita con maturità e trovando continuità offensiva grazie a un collettivo sempre più rodato. Nel dopogara il tecnico biancoverde ha sottolineato l’importanza della continuità: “Abbiamo provato a dare seguito alla prestazione di Pistoia. Non era semplice mettere la prua nella direzione corretta, ma questa squadra ora sta andando verso la rotta giusta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino autorevole: Fortitudo Bologna battuta 85-62