Autovelox nell’elenco del Mit 21 comuni inesistenti dispositivi non attivati e senza posizione comandante Altamura | Troppi dati errati

Secondo il censimento pubblicato dal Mit, esisterebbero ben 21 Comuni chiamati “N.D.”, oltre ad altri, improbabili, identificati con i nomi delle apparecchiature stesse — “Telelaser”, “Velomatic”, “Trucam” o “Cmpsp000”. Nessun cartello li segnala, nessun navigatore li riconosce, eppure nella piattaf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Autovelox, nell’elenco del Mit 21 comuni inesistenti, dispositivi “non attivati” e senza posizione, comandante Altamura: “Troppi dati errati”

