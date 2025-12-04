Autovelox attivi dal 15 dicembre i dispositivi su via Isacco Newton e tangenzial est

Cominceranno a fare le multe a chi supererà i limiti di velocità. Da lunedì 15 dicembre i velox fissi per il rilievo della velocità puntuale installati sulla tangenziale est e su via Isacco Newton saranno attivi. Questo vuol dire che, dopo aver terminato il periodo di prove e pre esercizio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Autovelox, attivi dal 15 dicembre i dispositivi su via Isacco Newton e tangenzial est

