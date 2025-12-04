Autostrade dal 2026 arriva il rimborso automatico del pedaggio per ritardi da cantieri e blocchi | l’Italia prima in Europa

Code interminabili, cantieri senza fine, ore perdute in autostrada senza alcuna forma di compensazione: una scena familiare per milioni di automobilisti. Ma dal prossimo anno lo scenario cambierà in modo radicale. L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha approvato la delibera 2112025, che introduce per la prima volta in Italia il diritto al rimborso automatico del pedaggio quando il viaggio è compromesso da cantieri o blocchi del traffico. Un provvedimento definito “storico”, che farà dell’Italia il primo Paese europeo a riconoscere in modo strutturato e automatizzato il disagio subito dagli utenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Autostrade, dal 2026 arriva il rimborso automatico del pedaggio per ritardi da cantieri e blocchi: l’Italia prima in Europa

