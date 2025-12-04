Autostrada A9 | tratto Monte Olimpino–Chiasso chiuso nella notte Como Centro resta aperto

Sulla A9 Lainate–Como–Chiasso è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, che era prevista dalle 22:00 di stasera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 dicembre. Lo svincolo di Como Centro sarà quindi regolarmente aperto in entrata in. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Autostrada A9: tratto Monte Olimpino–Chiasso chiuso nella notte, Como Centro resta aperto

News recenti che potrebbero piacerti

Un pullman a due piani è andato a fuoco attorno alle 8.00 martedì 2 dicembre lungo il tratto milanese dell'autostrada A4. L'incendio si è verificato poco prima dello svincolo per Sesto San Giovanni, in direzione Torino. Il conducente del veicolo è riuscito ad acc - facebook.com Vai su Facebook

#ViabilitàMO #23novembre #autostrada Tratto Chiuso tra Modena Nord e Modena Sud fino alle ore 06.00 del 23/11/2025 per lavori Entrata consigliata verso Bologna: Modena Sud. Uscita consigliata provenendo da Milano: Modena Nord. Vai su X

Cammina per 3 km in autostrada sulla corsia di sorpasso: caos in A9, salvata una ragazza di 23 anni - Como, 17 marzo 2025 – Ha camminato per circa tre chilometri sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A9 dei Laghi, nel tratto compreso tra la barriera di Como Grandate e l'uscita di Fino Mornasco, in ... Secondo ilgiorno.it

Autostrada Como-Milano: 23enne a piedi per 3 chilometri sulla corsia di sorpasso - Nella mattinata di ieri lunedì 17 marzo, verso le 10, una ragazza di 23 anni ha camminato per 3 chilometri sulla corsia di sorpasso dell'autostrada 19 dei Laghi. Lo riporta affaritaliani.it

Aci festeggia i 100 anni dell'A9 Milano-Como - Como, la storica "Autolaghi" inaugurata nel 1925 come prima autostrada al mondo. ansa.it scrive

Autostrada A9, la Como-Chiasso compie 100 anni: fu la prima a pedaggio al mondo. «Quando il viaggio costava 12 lire» - Era il 28 giugno 1925 e nasceva l’A9, considerata l’autostrada a pedaggio più antica del mondo, che oggi compie ... Segnala milano.corriere.it