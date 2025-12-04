«Siamo in attesa dell'ok al decreto, potrebbe arrivare mercoledì» aveva detto lunedì 1 dicembre il presidente dell'Autorità per la Laguna Roberto Rossetto, che da mesi sta trattando con i ministeri per ottenere la «piena operatività» dell'ente che deve sostituire Consorzio Venezia Nuova, Comar e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Autorità per la laguna, ancora attesa per i decreti: «Formalizzazione a breve»