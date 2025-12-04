Autorità per la laguna ancora attesa per i decreti | Formalizzazione a breve
«Siamo in attesa dell'ok al decreto, potrebbe arrivare mercoledì» aveva detto lunedì 1 dicembre il presidente dell'Autorità per la Laguna Roberto Rossetto, che da mesi sta trattando con i ministeri per ottenere la «piena operatività» dell'ente che deve sostituire Consorzio Venezia Nuova, Comar e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondisci con queste news
"TRATTORIA ALLA LAGUNA S.N.C. DI BENATO DAVIDE " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
#Venezia si veste di luce! Dalla laguna alla terraferma le luminarie creano un’atmosfera magica, insieme ai tanti appuntamenti per vivere tutti insieme la magia del Natale fino all’Epifania! ?Sabato #29novembre inaugureremo la pista di pattinaggio in Cam - facebook.com Vai su Facebook
Il test dell’attuazione: 521 decreti in attesa per sbloccare 2,8 miliardi - Già sono in corso discussioni sulle misure da inserire nella manovra 2026, con la consueta caccia alle ... Segnala ilsole24ore.com
Sanita': infermieri, ancora in attesa di decreti su posti a bando negli atenei - 'Il prossimo 8 settembre in tutta Italia si terranno i test di ammissione ai corsi di laurea di Infermieristica, ma gli Atenei ancora attendono i decreti ... Secondo ilsole24ore.com