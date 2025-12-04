Autonomia il governo ci riprova e mette i Lep in manovra Pd | Pronti all’ostruzionismo

Nonostante l’ allarme lanciato da Comuni, Regioni e Province e le minacce di ostruzionismo provenienti dal Partito democratico, il governo tira dritto. Niente stralcio, i Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) rimangono nella manovra finanziaria. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della riunione in commissione Bilancio al Senato. Dopo che la Corte costituzionale – nella sua sentenza di novembre – ha bocciato la formulazione originaria dell’ Autonomia differenziata contenuta nel ddl del ministro leghista Roberto Calderoli, la destra rimettere in campo la riforma inserendo in manovra articoli che disciplinano i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Autonomia, il governo ci riprova e mette i Lep in manovra. Pd: “Pronti all’ostruzionismo”

Argomenti simili trattati di recente

Il governo valuta l’assorbimento dell’INL: autonomia a rischio, risorse disperse e controlli più deboli proprio dove servirebbero di più. [ Il numero di ieri di Diario di bordo. Abbonati a un giornalista per un approfondimento ogni giorno] open.substack.com/pub/ Vai su X

A difesa della libertà e dell’autonomia delle Università, il Governo Meloni garantirà l’attivazione del corso per gli allievi ufficiali. Consentire alle Forze Armate di formarsi anche nelle discipline umanistiche significa rafforzarne la professionalità. Anche questo è t - facebook.com Vai su Facebook

Autonomia differenziata, il Governo ci riprova: nuova delega sui Lep - Via libera dal consiglio dei Ministri al disegno di legge che conferisce la delega al Governo per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni - Riporta vita.it

Autonomia: governo, nessuna devoluzione su albi professionali - Si è tenuta questo pomeriggio, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, una riunione tra il governo e i rappresentanti nazionali di ventotto ordini professionali. Lo riporta quotidiano.net

Il Veneto mette la prima firma per l’Autonomia a pochi giorni dalle Regionali: cosa cambia ora - Il presidente uscente del Veneto Luca Zaia ha firmato, insieme al ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, quattro pre- Come scrive fanpage.it

Autonomia: De Cristofaro (Avs), 'passata l'estate Calderoli ci riprova' - "L'estate è finita e il ministro Calderoli ritira fuori dal cassetto il cavallo di battaglia della Lega buono per tutte le stagioni: l'autonomia differenziata. Scrive iltempo.it

Autonomia, Baldino (M5s): intese Governo-Lombardia affossano Sanità pubblica - E stavolta il pericolo è concreto: la Lombardia si appresta a sottoscrivere le prime ... Da notizie.tiscali.it

Autonomia Lombardia, il Governo apre: "Ma senza referendum" - Il governo e' pronto a dialogare con la Regione Lombardia a patto che si abbandonino "strumenti impropri" e "propagandistici" come il referendum promosso dal governatore leghista Roberto Maroni e ... affaritaliani.it scrive