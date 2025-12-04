Automobile fuori controllo sfonda muro e cancello

Ieri sera a Mugnano di Napoli un'automobile si è schiantata su un cancello e su un muro di cinta di un'abitazione posta in curva. La foto è stata pubblicata dal gruppo facebook ‘Sei di Mugnano se in the world’ da una iscritta al gruppo che ha così commentato l'accaduto tra l'amaro e l'ironico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Automobile fuori controllo sfonda muro e cancello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un evento speciale per un’auto fuori dal comune. Grazie a chi ha condiviso con noi questa serata tra gusto, innovazione e design contemporaneo! Grazie ancora a: Cantina di Bacco - Enoteche Giacummo Antico Fiume www.motorfrance.com #MotorFra - facebook.com Vai su Facebook

Mugnano di Napoli, auto sfonda un cancello alla “curva della morte”: nessun ferito - Attimi di paura nella tarda serata a Mugnano di Napoli, dove un’auto fuori controllo ha terminato la sua corsa contro il cancello e il muro di cinta di un’abitazione ... Riporta msn.com

Perde il controllo dell’auto, sfonda il guardrail e finisce sulla spiaggia: paura per un uomo - Un’auto è uscita di strada sul lungomare Federico II di Svevia a Gela, sfondando uno dei parapetti e ribaltandosi direttamente sulla spiaggia sottostante. Secondo grandangoloagrigento.it

Auto fuori controllo finisce contro mezzi in sosta nei pressi dell'ufficio postale: paura in Calabria - Un malore del conducente all’origine dell’incidente Sul posto forze dell’ordine e ambulanze, grande spavento tra i clienti in fila per l ... Riporta zoom24.it

Il video dell’auto che sfonda una ringhiera e precipita in un dirupo a Salerno - Lunedì un’auto fuori controllo ha sfondato la ringhiera in via Benedetto Croce a Salerno ed è precipitata per circa 10–15 metri in un dirupo. Lo riporta blitzquotidiano.it

Campobasso, auto sfonda un muretto: fuga di gas e paura in piena notte - Attimi di grande apprensione nella tarda serata di ieri in via Sant’Antonio Abate, a Campobasso, dove una Lancia Ypsilon con due persone a bordo ha perso il controllo finendo fuori strada e abbattendo ... Lo riporta cblive.it

Incidente a Diamante: auto sfonda vetrina, due feriti e ingenti danni - Un incidente è stato registrato nelle stesse ore sulla Statale 106 nel territorio di Mirto- Lo riporta it.blastingnews.com