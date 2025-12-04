Auto sbanda poi lo schianto contro la parete di roccia | due ragazzi in ospedale

Attimi di paura lungo la strada provinciale 345 a Bovegno, nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre. Intorno alle 9.30, un’auto con a bordo 5 giovani è uscita di strada, terminando la sua corsa contro una parete rocciosa. L’incidente ha attirato rapidamente l’attenzione degli automobilisti di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto sbanda, poi lo schianto contro la parete di roccia: due ragazzi in ospedale

