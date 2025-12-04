Auto sbanda poi lo schianto contro la parete di roccia | due ragazzi in ospedale

Attimi di paura lungo la strada provinciale 345 a Bovegno, nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre. Intorno alle 9.30, un’auto con a bordo 5 giovani è uscita di strada, terminando la sua corsa contro una parete rocciosa. L’incidente ha attirato rapidamente l’attenzione degli automobilisti di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto sbanda, poi lo schianto contro la parete di roccia: due ragazzi in ospedale

Argomenti simili trattati di recente

SI ALLUNGA LA SCIA DI SANGUE IN SICILIA: MORTO 38ENNE, GRAVE IL FIGLIO - Leggi --> https://www.teleone.it/2025/12/01/si-allunga-la-scia-di-sangue-in-sicilia-auto-sbanda-muore-38enne-a-catania-ferito-il-figlio/ - facebook.com Vai su Facebook

Auto sbanda e finisce contro il muretto lungo la Sp72 a lago, soccorsi all'opera - In azione Soccorso Bellanese e vigili del fuoco. Come scrive leccotoday.it

Morì nello schianto in auto: il Pm chiede 10 anni di carcere per la fidanzata alla guida. Ma il Tribunale la assolve - L'incidente sarebbe stato causato dal gesto avventato del ragazzo che, per scendere, tirò il freno a mano dell'auto lanciata ad oltre 90 chilometri orari. Come scrive giornalelavoce.it

Schianto tra auto e moto: 53enne soccorso d'urgenza - Violento schianto tra auto e moto e intervento d'urgenza dei soccorsi questa mattina a Lomagna. Riporta leccotoday.it

Sbanda con l’auto e si schianta contro un muro: morto 38enne, ferito il figlio 14enne - E’ di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Palermo a Catania, all’altezza dello spartitraffico con via Rosano. Secondo grandangoloagrigento.it

Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente - Si va a schiantare contro il guardrail e la barriera taglia in due l'auto. Secondo msn.com

Abbasanta, schianto sulla provinciale 23: ferito portato al Brotzu in elisoccorso - Brutto incidente tra due auto questa mattina intorno alle 13,15 in località S’Arenarzu, ad Abbasanta: sulla Provinciale 23 si sono scontrate due auto. Si legge su msn.com