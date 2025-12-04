Auto rubata all’ospedale e usata per una rapina a mano armata Paura dei sanitari | Troppe razzie
Furti di componenti elettriche, di ruote e, persino, di un’intera autovettura. Quest’ultima utilizzata addirittura per compiere una rapina a mano armata in un supermercato. E’ il grido di denuncia che arriva da alcuni operatori sanitari che lavorano all’interno dell’ospedale Sant’Anna di Cona. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
A bordo di una Fiat Punto rubata a Lizzanello, erano andati a Lecce per portar via un’altra vettura, una Fiat Stilo, che era parcheggiata in via Duca degli Abruzzi. LEGGI DI PIÙ SU LEDICOLA.IT #Ladri #auto #rubata - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al portavalori sull’A2, usata Panda rubata al Vibo Center - Il commando ha messo a segno un colpo da due milioni di euro sparando colpi in aria per intimidire i vigilanti ... Si legge su zoom24.it
Spaccata in farmacia con l'auto rubata usata come ariete: commando di 4 ladri sottrae la cassetta di sicurezza con 5mila euro - ariete ha colpito ancora, sottraendo una cassetta contenente circa cinquemila euro alla farmacia di San Liberale. Riporta ilgazzettino.it
L’auto rubata da 80mila euro e venduta dopo 10 minuti: “Uno mi vuole dare 5mila euro” - Ruba l'auto, scatta le foto, mandale al ricettatore: avveniva tutto nel giro di una manciata di minuti. Scrive fanpage.it
Auto usata come ariete, colpo da Gucci in via Libertà: rubata merce per 40 mila euro - Hanno usato un’auto come ariete, sfondato la vetrina di Gucci e portato via merce per circa 40 mila euro. Riporta mondopalermo.it