Auto precipita per 20 metri alle Cesane | paura a Urbino

Pesaro, 4 dicembre 2025 – È finita in una scarpata di circa venti metri l’auto che, poco dopo le 18 di ieri, ha fatto scattare l’allarme in località Cesane, a Urbino. Una scena da brivido: il mezzo fuori strada, incastrato tra la vegetazione, e il conducente bloccato nell’abitacolo. I Vigili del fuoco di Urbino sono arrivati in pochi minuti e hanno subito iniziato le operazioni di recupero. Con manovre delicate e attrezzature da soccorso in quota, la squadra è riuscita a estrarre l’automobilista, poi affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. E’ stato trasportato per gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto precipita per 20 metri alle Cesane: paura a Urbino

