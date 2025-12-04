Auto impazzita sfonda il muro | schianto spaventoso in Italia terrore in un istante

Un’auto si è schiantata contro un muro dopo aver perso il controllo in una curva, abbattendo un cancello di ferro e finendo intrappolata all’interno del cortile di una casa in ristrutturazione a Mugnano di Napoli. L’impatto è stato estremamente violento: la vettura ha riportato danni ingenti, con il cofano completamente rientrato e altre parti della carrozzeria devastate. Nonostante la forza dello schianto, il conducente sembrerebbe non aver riportato ferite gravi, anche se è stato comunque sottoposto ai controlli medici di routine. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 3 dicembre, lungo via Cesare Pavese, una zona già nota per episodi simili e spesso al centro delle lamentele dei residenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto impazzita sfonda il muro: schianto spaventoso in Italia, terrore in un istante

