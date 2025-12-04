Auto finisce contro i pali della zona pedonale in via Etnea | 36enne fermato dalla polizia
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nel cuore di Catania. Momenti di tensione nel centro di Catania, dove un 36enne alla guida di un’auto ha impattato contro i pali di protezione della zona pedonale di via Etnea e dell’adiacente piazza Università, area in cui sono presenti numerose bancarelle del mercatino di Natale. La vettura, che procedeva a bassa velocità, si è bloccata tra le barriere, impedendo ulteriori movimenti. Sul posto sono intervenute immediatamente le Volanti della Questura, che hanno fermato il conducente. Il comportamento del conducente e gli accertamenti. L’uomo, che secondo le prime informazioni avrebbe guidato sotto l’effetto dell’alcol, non ha opposto resistenza agli agenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://www.corrieresalentino.it/2025/12/inseguimento-dopo-un-tentato-furto-auto-malviventi-finisce-fuori-strada-banda-in-fuga-nelle-campagne/ - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne ift.tt/2oQFrH3 Vai su X
Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo: ferito - Il conducente di un veicolo ha perso il controllo del mezzo per poi impattare contro un palo presente al lato della sede ... Lo riporta msn.com
Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo: muore giovane campione di arti marziali - Secondo incidente stradale mortale nel Palermitano in 24 ore. Si legge su today.it
Schianto fatale in auto. Finisce contro un palo. Addio a Nella Incoronato - Una nipote: "Amava la vita, non aveva problemi di salute: siamo distrutti". Secondo msn.com
Finisce con l’auto contro un palo, grave una donna di 63 anni - REGGIO EMILIA – Un donna di 63anni è rimasta ferita in modo serio in un incidente stradale che si è verificato questa mattina alle 8. reggionline.com scrive
Finisce con l’auto contro un palo, morta una donna di 63 anni - REGGIO EMILIA – Non ce l’ha fatta la donna di 63anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale che si è verificato questa mattina alle 8. Segnala reggionline.com
Incidente a Belmonte Mezzagno, perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo: morto un giovane - Sciacca dove hanno perso la vita madre e figlia, con due giovani gravemente feriti, nel tardo pomeriggio in u ... mondopalermo.it scrive