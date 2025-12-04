Auto finisce contro i pali della zona pedonale in via Etnea | 36enne fermato dalla polizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nel cuore di Catania. Momenti di tensione nel centro di Catania, dove un 36enne alla guida di un’auto ha impattato contro i pali di protezione della zona pedonale di via Etnea e dell’adiacente piazza Università, area in cui sono presenti numerose bancarelle del mercatino di Natale. La vettura, che procedeva a bassa velocità, si è bloccata tra le barriere, impedendo ulteriori movimenti. Sul posto sono intervenute immediatamente le Volanti della Questura, che hanno fermato il conducente. Il comportamento del conducente e gli accertamenti. L’uomo, che secondo le prime informazioni avrebbe guidato sotto l’effetto dell’alcol, non ha opposto resistenza agli agenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

