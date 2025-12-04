Auto cambiate ogni 5 giorni e 17 colpi nel Comasco | come agiva la banda dei furti in casa pronta a fuggire in Cile

Si muovevano in modo rapido e organizzato: auto cambiate anche ogni cinque giorni, basi logistiche in più comuni, colpi mirati nelle ore serali. La banda dei 17 furti in abitazione sgominata dalla polizia di Stato di Como aveva messo a segno un’ondata di incursioni in varie province lombarde —. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Auto cambiate ogni 5 giorni e 17 colpi nel Comasco: come agiva la banda dei furti in casa pronta a fuggire in Cile

News recenti che potrebbero piacerti

Come sono cambiate le auto elettriche dai tempi di Clarkson e May - facebook.com Vai su Facebook

Come sono cambiate le auto elettriche dai tempi di Clarkson e May ift.tt/YW6PO7L Vai su X

Come mai DS Automobiles ha già tanti modelli in gamma pur vendendo poco mentre Alfa Romeo e Lancia se va bene ogni 4 o 5 anni lanciano una nuova auto? - Il brand, nato da una costola di Citroen, è considerato come Alfa ... Secondo clubalfa.it

Ogni quanto vanno cambiate le batterie delle auto elettriche - Nuove ricerche mostrano che è estremamente raro dover sostituire la batteria di un'auto elettrica moderna. Da msn.com

Auto: ad aprile ogni 100 nuove, vendute 184 usate - Cresce nel mese di aprile il mercato dell'usato, con un aumento complessivo del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. ansa.it scrive