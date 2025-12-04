Autenticità e stile | la promessa della nuova linea Vans

. Vans e Netflix uniscono le forze per una capsule collection che celebra l’autenticità e la passione dei fan. Il celebre marchio Vans inaugura una partnership inedita con KPop Demon Hunters. L’obiettivo di Vans è quello di esaltare la vera essenza dello streetwear attraverso una capsule collection speciale: Vans x KPop Demon Hunters. Questa linea trae ispirazione diretta dai personaggi principali della nota produzione firmata Netflix, KPop Demon Hunters. Sarà possibile acquistare le calzature presso i punti vendita fisici a partire da venerdì 5 dicembre, mentre la vendita sullo store digitale Vans. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Autenticità e stile: la promessa della nuova linea Vans

