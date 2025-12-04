Australia L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Sidney

Venerdì 5 dicembre, l ’Antica Pizzeria Da Michele inaugura ufficialmente la sua nuova sede a Sydney, in 50 Pitt Street, nel prestigioso quartiere del CBD (Central Business District) e raggiunge così tutti i continenti del mondo. “ Aggiungere la bandierina sull’ultimo continente che ancora mancava nel nostro ‘Mappamondo Michele in the World’ è un’emozione difficile da spiegare, soprattutto all’indomani della vittoria del premio come miglior catena artigianale al mondo secondo la guida 50 Top Pizza ”, spiega Alessandro Condurro, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. “ Posizionata in un punto nodale della città, crocevia fondamentale per cittadini e turisti e a un solo minuto a piedi dall’iconica Sydney O pera House, la pizzeria si propone di diventare il nuovo punto di riferimento per l’autentica cucina italiana nel continente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it