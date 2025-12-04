Ausl sciopero per l' intera giornata di venerdì 12 dicembre

L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 12 dicembre 2025. Nella giornata di sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L’azienda si scusa per eventuali disagi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

