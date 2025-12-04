Aumento Pensioni Gennaio 2026 | quanto si prende? Tabelle e simulazione della rivalutazione
L’inizio del 2026 porterà con sé un nuovo adeguamento degli assegni previdenziali, grazie al meccanismo della perequazione che ogni anno aggiorna gli importi delle pensioni in base all’andamento dell’inflazione. Nonostante le interpretazioni circolate nelle scorse settimane, il quadro è stato definito con precisione dal decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha fissato il tasso di rivalutazione all’1,4%. Si tratta, a tutti gli effetti, del valore provvisorio su cui verranno calcolati gli aumenti da gennaio. Il tasso definitivo sarà determinato nel corso del 2026 sulla base della variazione reale del costo della vita tra il 2024 e il 2025. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
