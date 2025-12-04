Il Leverkusen di Hjulmand dopo aver conquistato i quarti di finale di DFB Pokal vincendo in casa del Borussia Dortmund è impegnato sul campo dell’Augsburg in questo 13esimo turno di Bundesliga. I Fuggerstaedter continuano a non passarsela benissimo: contro l’Hoffenheim non c’è stata storia e si tratta dell’ottavo KO stagionale in 12 partite. La squadra è a +2 dal terzultimo posto con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Augsburg-Leverkusen (sabato 06 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Werkself a caccia di punti alla WWK Arena