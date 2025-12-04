Augias fa il gufo | profezia nera sul governo Meloni

Narrazioni distanti dalla realtà, numeri girati a proprio favore e accuse insensate. L’opposizione fa legittimamente il suo lavoro nel pungolare l’esecutivo di centrodestra e, soprattutto, il governo guidato da Giorgia Meloni, l’attuale presidente del consiglio, e i suoi ministri. Alcune volte, però, il tono dello scontro diventa così surreale che la sinistra è costretta a inventarsi una realtà diversa da quella che i cittadini vivono tutti i giorni. Tra gli strumenti utilizzati ci sono anche i presagi di sventura, le profezie nefaste. In questo Corrado Augias, ad esempio, è magistrale. Il giornalista e scrittore italiano, da sempre lontano dalle istanze della premier e dell’intera destra di governo, ieri ha voluto fare una previsione piuttosto negativa sull’attuale stato di salute del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Augias fa il gufo: profezia nera sul governo Meloni

